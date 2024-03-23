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Rusya'da 60 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya&#039;da 60 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Ajansı TASS, dün gece gerçekleşen ve 60 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 60 kişinin öldüğünü, 146 kişinin yaralandığı açıklandı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Beyaz Saray, saldırı nedeniyle başsağlığı diledi ve ABD'nin acil durum hakkında önceden bilgisi olmadığını söyledi. Washington, olayın Kiev'in eylemleriyle ilgili olmadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin terör saldırısına verdiği tepkinin soru işaretleri oluşturduğunu kaydetti.

Saldırı başta Türkiye olmak üzere Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Lüksemburg, Katar, Küba, Filistin, Bolivya, İran, Suudi Arabistan, Fransa, Tacikistan, Meksika, Kolombiya, Avusturya, Suriye, Slovakya, Moldova, İsrail , Bahreyn, Yunanistan, Arjantin , Norveç , Belçika , Hollanda, Şili, Karadağ, İskoçya, Ekvador, Peru, Macaristan, Fransa, Uruguay, Panama, Fas, Yeni Zelanda, Guatemala, İrlanda, Mali, Tunus gibi birçok ülke tarafından kınandı. Birleşmiş Milletler (BM) olayla ilgili üzüntü duyduklarını belirtirken Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırının BM tarafından da kınanmasını istedi.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırıyı gerçekleştiren bazı kişilerin yakalandığı ve olayla ilgili incelemelerin sürdürüldüğünü duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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