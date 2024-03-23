Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında: DEAŞ'a dikkat çektiler
Dünya Haberleri
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında en az 60 kişi öldü, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, olay dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da dün akşam saatlerinde dünyanın gündemine oturan bir saldırı gerçekleşti. Crocus City Hall binasındaki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında en az 60 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör saldırısı dünyada şok etkisine neden olurken, olay gazetelerin manşetlerinde yer aldı.
DAILY MAIL - THE TIMES
,Daily Mail saldırıyı 'Moskova konser salonunda silahlı saldırı' başlığıyla servis etti. The Times ise katliamı 'Moskova'da terör saldırısı: 62 kişi öldü, konser salonu ateşe verildi' başlığıyla paylaştı.
KOMMERSANT
Rus Kommersant gazetesi, saldırıyla ilgili 'Ölümcül konser' başlığını attı. Haberde, meydana gelen katliamın Rusya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğuna vurgu yapıldı.
WASHINGTON POST - NEW YORK POST
Washington Post saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğine dikkat çekerken, New York Post ise saldırıyı okuyucularına 'Rusya'da kaos' başlığıyla servis etti.
WALL STREET JOURNAL
'Amerika uyarmıştı' başlığını atan Wall Street Journal gazetesi, olası bir saldırıya karşı 7 Mart'ta Rusya ile istihbarat paylaşıldığını hatırlattı. Gazetedeki haberde, "Rus yetkililer bu uyarıyı provokatif mesaj olarak algıladı" ifadeleri kullanıldı.
BILD
Alman Bild de Moskova'daki terör saldırısını DAEŞ'in üstlendiğini belirtti.
KYIV POST
Ukrayna'da İngilizce yayın yapan Kyiv Post gazetesi ise saldırıyı 'şoke edici görüntüler' başlığıyla duyurdu. Gazetenin internet sitesinde saldırıya geniş yer ayrıldı.