Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında: DEAŞ'a dikkat çektiler

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz 23 Mart 2024 06:59 - Güncelleme: 23 Mart 2024 07:27 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında en az 60 kişi öldü, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, olay dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.