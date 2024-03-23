ABD, saldırı öncesi Rusya'yı şifreli mesajla uyarmıştı: Moskova tehdit olarak algıladı

Dün Moskova'daki kanlı saldırı dünyanın gündemine oturdu. En az 93 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar için Rusya, önce ABD sonra İngiltere tarafından uyarılmıştı. ABD medyası 7 Mart'ta şifreli bir mesaj yayınladığını vatandaşlarını konser mekanlarından uzak durmaları konusunda uyardığına dikkat çekip uyarıların Rus hükümeti tarafından tehdit ve şantaj olarak algılandığını yazdı.

Dün Rusya'nın başkenti Moskova, kanlı bir saldırıya sahne oldu. Üç maskeli saldırgan tarafından konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi, en az 93kişi hayatını kaybetti.

Kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi, ancak Kremlin saldırının DEAŞ tarafından yapıldığına ikna olmadı.

Batı medyası saldırı sonrası ABD'nin iki hafta önce yaptığı uyarıyı hatırlattı. ABD iki hafta önce Rusya'daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımlamış, "Moskova'da konserler de dahil toplu etkinliklerin hedef alınabileceğine dair bilgilerin değerlendirildiğini" açıklamıştı.

İNGİLTERE DE UYARDI

ABD'nin peşinden İngiltere de benzer bir açıklama yaparak vatandaşlarından toplu etkinliklerden uzak durmasını istemişti.

Rus medyası ABD ve İngiltere'den gelen uyarılara tepki gösterirken, Russia Today'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından yaptığı açıklamada "Elinizde spesifik bir bilgi varsa, bunun istihbarat servisleri aracılığıyla iletilmesi gerekir. Aksi durumda bu suç ortaklığı olur" ifadelerini kullanmıştı.

'SALDIRIYI ÖNLEMEK İÇİN YETERLİ ZAMAN VARDI'

Bugün ABD medyasında yer alan haberlerde DEAŞ'ın saldırı hazırlığına ilişkin ABD'nin elinde istihbarat olduğunu öne sürüldü.

Güvenlik kaynakları da ABD ajanslarına yaptıkları açıklamalarda saldırının arkasında DEAŞ olduğundan "şüphe duymaya gerek olmadığını" söylediler.

ABD'li Wall Street Journal gazetesi Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin 7 Mart'ta şifreli bir mesaj yayınladığını vatandaşlarını konser mekanlarından uzak durmaları konusunda uyardığına dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'nin gizli uyarısını tehdit ve şantaj olarak değerlendirdiğini yazan gazete, uyarının bu şekilde paylaşılmasının nedeninin 'yabancı hükümetleri uyarmak için uzun süredir uygulanan bir politika' olduğunu vurguladı ve bu istihbaratın Rus yetkililere olası saldırıyı önlemek için yeterli zaman sağlayabileceğini öne sürdü.

Söz konusu politikaya göre, ABD yaklaşan bir saldırı hakkında "güvenilir ve spesifik" bilgi elde ettiğinde, ABD vatandaşı olsun veya olmasın kurbanları uyarmak zorunda. WSJ ABD'nin potansiyel terörist faaliyetlere ilişkin uyarılarını rutin olarak müttefikleri ve ortaklarıyla paylaştığını, bazı durumlarda potansiyel rakipleri bile uyardığını yazdı.