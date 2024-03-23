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Haberler > Dünya > Hepsi yakalandı! İşte Moskova'yı kan gölüne çeviren saldırganların gözaltı anları

Hepsi yakalandı! İşte Moskova'yı kan gölüne çeviren saldırganların gözaltı anları

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Hepsi yakalandı! İşte Moskova&#039;yı kan gölüne çeviren saldırganların gözaltı anları

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Moskova'daki kanlı saldırıyı gerçekleştiren 14 kişi gözaltına alındı. Rusya, teröristlerin Ukrayna sınırına doğru koşmaya çalıştığını ve Ukrayna ile temasları olduğunu söyledi. Rus basını, saldırganların iyi eğitilmiş askerler olduğuna vurgu yaptı. Teröristlerin gözaltına alındığı anlar ve kimlikleri ise basına servis edildi. İşte saldırganların ilk görüntüleri... 

Moskova, dün tarihinin en korkunç gecelerinden birini geçirdi. Başkentte, Crocus City Holl Konser Salonu'nu basan kamuflajlı saldırganlar 143 kişiyi öldürdü, 100'den fazla kişiyi yaraladı. Can kaybının daha da artması beklenirken saldırıya ilişkin yeni açıklamalar ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

DEAŞ'ın saldırıyı üstlenmesi Rusya'yı ikna etmedi, Moskova bir kez daha Ukrayna'yı işaret etti. 14 saldırganın yakalandığı olaya ilişkin Moskova yönetimi, "Saldırıya katılan teröristler, Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı" açıklamasını yayımladı.

'SALDIRGANLAR İYİ EĞİTİLMİŞ ASKERLER'

Ukrayna ise 'Saldırıyla ilgimiz yok. Rusya'nın provokasyonu' dedi. 

Rus basını da saldırganların iyi eğitilmiş askerler olduğunu hatırlattı. Yapılan analizlerde teröristlerin silahları tutuşu, manevra kabiliyetleri ve iyi nişan almalarına dikkat çekildi.

Hepsi yakalandı! İşte Moskova'yı kan gölüne çeviren saldırganlar - 1. Resim

4 SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Teröristlerin ilk görüntüleri ve kimlikleri açıklandı. 

Hepsi yakalandı! İşte Moskova'yı kan gölüne çeviren saldırganlar - 2. Resim

Kimlikleri açıklanan 4 saldırganın Tacikistan uyruklu olduğu ifade edildi.

Hepsi yakalandı! İşte Moskova'yı kan gölüne çeviren saldırganlar - 3. Resim

İşte saldırganların kimlikleri:

Hepsi yakalandı! İşte Moskova'yı kan gölüne çeviren saldırganlar - 4. Resim

1) Nasridinov Makhmadrasul 37 yaşında
2) Ismonov Rivozhidin 51 yaşında
3) Safolzoda Shokhinjonn 21 yaşında
4) Nazarov Rustam 29 yaşında.

Hepsi yakalandı! İşte Moskova'yı kan gölüne çeviren saldırganlar - 5. Resim

Hepsi yakalandı! İşte Moskova'yı kan gölüne çeviren saldırganlar - 6. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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