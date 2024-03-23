Rusya kanlı saldırı için bir kez daha Ukrayna'yı gösterdi

Rusya'daki saldırının ilk anlarında Ukrayna'yı işaret eden Moskova yönetiminin iddialarına Ukrayna Dışişlerinden yeni açıklama geldi. Açıklamada, saldırının arkasında kendileri olduğu yönündeki iddiaları bir kez daha reddeden Ukrayna, önceki dönemlerde Rusya'nın kendi vatandaşlarına saldırdığına dikkat çekti. Rusya ise son açıklamasında iddialarını yineledi ve "Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı" dedi.

Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrası Rus hükümeti, Ukrayna'yı işaret etmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin topyekun infaz edilmesi ve ailelerine yönelik baskılar sonucu ölümlerin yaşanmadığı sürece hiçbir yargılama veya soruşturmanın faydası olmayacaktır. Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse, onlarla ve ideolojik olarak ilham verenlerle farklı şekilde baş etmek imkansızdır. Bunların hepsi bulunmalı ve bu suçu işleyen devlet yetkilileri de dahil hepsi terörist olarak acımasızca yok edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

MOSKOVA YÖNETİMİ İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Moskova yönetimi iddialarını güçlendirecek bir açıklamada daha bulundu ve şu ifadeleri kaydetti:

Saldırıya katılan teröristler, Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı.

'KREMLİN'İN PROVOKASYONU'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Moskova bölgesindeki konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddiaları bir kez reddetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından, Moskova'daki konser salonu saldırısına yönelik açıklama yapıldı. Bazı Rus yetkililerin söz konusu terör saldırısının arkasında Ukrayna'nın yer aldığına yönelik iddialarına tepki gösterilen açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus yetkililerin Krasnogorsk'taki Crocus konser salonundaki silahlı saldırıda Ukrayna'nın parmağı olduğunu ileri sürerek yöneltmeye başladığı suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Bu tür suçlamaların, Rus halkında Ukrayna karşıtı histeriyi daha da körüklemek, Rus vatandaşlarının ülkemize yönelik suç niteliğindeki saldırganlığa katılmak üzere daha fazla seferber edilmesi yönünde zemin hazırlamak ve Ukrayna'yı uluslararası toplumun gözünde itibarsızlaştırmak için Kremlin tarafından planlanmış bir provokasyon olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Rus rejiminin 1999 yılında Kashirskoye karayoluna düzenlenen terör saldırısı gibi özel servisleri tarafından gerçekleştirilen kanlı provokasyonlarla dolu uzun bir geçmişi var. Putin'in diktatörlüğünün kırmızı çizgileri yok. Ukrayna'ya karşı savaşta füze saldırıları, top atışları ve işkence sonucu binlerce Ukraynalı sivili öldürdüğü gibi siyasi amaçlarla kendi vatandaşlarını da öldürmeye hazır. Uluslararası topluma Rusya'nın, Ukrayna'nın Krasnogorsk'taki saldırıda rol oynadığı iddialarına ilişkin asılsız suçlamalarını güçlü bir şekilde reddetmesi ve Rusya'nın suç teşkil eden saldırganlığına karşı ülkemize verdiği desteği güçlendirmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz" denildi.

'HİÇBİR ZAMAN TERÖR EYLEMİNE BAŞVURMADIK'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Crocus Belediye Binası'nda yaşanan silahlı saldırı/patlama olayıyla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Herhangi bir anlam ifade etmiyor. Öncelikle Ukrayna 2 yılı aşkın bir süredir Rus ordusuyla savaşıyor ve bu savaştaki her şeye yalnızca savaş alanında karar verilecek. Terör saldırıları hiçbir sorunu çözmez.

İkincisi, Ukrayna hiçbir zaman terör yöntemlerine başvurmadı. Bu, her zaman anlamsızdır.

'RUSYA KENDİ VATANDAŞLARINA SALDIRDI'

Aksine, Ukrayna'ya karşı mevcut savaşta ve tarihinin daha önceki dönemlerinde terör saldırılarına başvuran Rusya, protestocu etnik gruplara karşı 'terörle mücadele eylemleri' başlatmak için kendi vatandaşlarına saldırdı.

Kashirskoye karayolu (Moskova) ve Volgodonsk'taki olayları hatırlamak yeterli. Üçüncüsü, Crocus Belediye Binası'ndaki olaylardan çok önce Moskova'da bulunan yabancı büyükelçiliklerden bu tür saldırı ihtimaline dair uyarılar yapıldığını duymuştuk. Sonuç olarak Moskova'daki olayların askeri propagandanın keskin bir şekilde artmasına, militarizasyonun hızlanmasına, seferberliğin genişlemesine ve nihayetinde savaşın büyümesine katkıda bulunacağına dair en ufak bir şüphe yoktur" ifadelerini kullandı.

MEDYEDEV'İN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin topyekun infaz edilmesi ve ailelerine yönelik baskılar sonucu ölümlerin yaşanmadığı sürece hiçbir yargılama veya soruşturmanın faydası olmayacaktır. Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse, onlarla ve ideolojik olarak ilham verenlerle farklı şekilde baş etmek imkansızdır. Bunların hepsi bulunmalı ve bu suçu işleyen devlet yetkilileri de dahil hepsi terörist olarak acımasızca yok edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.