Rusya Ukrayna'yı vurdu! Zelenskiy: 90'dan fazla füze, 60 insansız hava aracı...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 90'dan fazla füze ve 60 İran yapımı İHA kullanarak Ukrayna'yı gece boyunca vurduğunu duyurdu. Saldırılarda en az 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya İHA ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Rus ordusunun, bu gece Ukrayna topraklarına 60'tan fazla "Şahed" tipi İHA ve yaklaşık 90 çeşitli tip füze kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldığını aktardı.

Zelenskiy, "Dünya, Rus teröristlerin hedeflerini olabildiğince net şekilde görüyor, enerji santralleri ve tedarik hatları, bir hidroelektrik barajı, sıradan konutlar, hatta bir troleybüs. Rusya, sıradan insanların hayatlarına karşı savaş açmış durumda. Bu terör nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırıdan etkilenen tüm şehirlerde acil servislerin çalıştığını vurgulayan Zelenskiy, saldırıdan etkilenen Harkiv, Zaporijya, Sumi, Poltava, Dnipropetrovsk, Odessa, Hmenitski, Vinnitsa ve İvano-Frankivsk bölgelerine elektrik enerjisini yeniden verme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin detayları verdi. Bakanlık, açıklamasında "Şu an itibariyle Khmelnytskyi'de iki ölü ve en az 8 yaralı var. Ayrıca Zaporizhia'da 6 yaralı var, saldırı alanlarında 3 kişi kayıp." ifadelerine yer verdi.

Rusya, Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştiriyor

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, bugün Ukrayna'da enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenlediğini aktardı. Saldırıların devam ettiğini vurgulayan Galuşenko, "Şimdi düşman, Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Galuşenko, Rusya'nın Ukrayna enerji sistemine zarar vermeyi amaçladığını belirterek, "Maalesef çeşitli bölgelerde üretim tesislerinde, iletim ve elektrik dağıtım sistemlerinde darbe ve hasar oluşmaktadır." açıklamasını yaptı. Rus saldırıları nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali'ni (ZNPP) besleyen bir enerji hattında hasar oluştuğunu bildiren Galuşenko, "Ayrıca bombardıman nedeniyle ZNPP'yi besleyen enerji nakil hatlarından biri kesildi." bilgisini paylaştı. Galuşenko, ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını aktararak, ilgili ekiplerin hasarı gidermek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

ZAPORİJYA'DAKİ DNİPRO HES'E SALDIRI DÜZENLENDİ

Ukrayna devlet hidroelektrik santralleri kuruluşu Ukrhidroenergo'nun sosyal paylaşım sitesindeki açıklamada, Zaporijya kentinde yer alan ve ülkenin en büyük hidroelektrik santrallerinden Dnipro HES'ine de saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırı nedeniyle yangın çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda istasyonda yangın var. Acil durum hizmetleri ve enerji çalışanları, çok sayıda hava saldırısının sonuçlarının üstesinden gelmek için olay yerinde çalışıyor. Bir atılım (barajdan su sızması) tehdidi yok. İstasyonun barajındaki durum kontrol altında."

Yerel basına göre, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bu gece ve sabaha karşı hava, füze ve İHA saldırıları düzenlendi.