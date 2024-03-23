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Haberler > Ekonomi > Resmi Gazete'de bugün yayımlandı: Bakan Uraloğlu'ndan teşvik açıklaması

Resmi Gazete'de bugün yayımlandı: Bakan Uraloğlu'ndan teşvik açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de bugün yayımlandı: Bakan Uraloğlu&#039;ndan teşvik açıklaması

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan teşviklere ilişkin açıklama yaptı. Yönetmelikte değişikliğe gittiklerini belirten Uraloğlu, 25 bin GT ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularını iki katına çıkardıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 bin GT (Grostonaj) ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularını iki kat artırarak 50 Bin GT'na çıkardıklarını bildirdi. Uraloğlu, "Söz konusu değişiklik ile Türkiye'nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak, bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki, sektöre yönelik adımlarımızla denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacağız" dedi.

TEŞVİKLER ARTIRILDI

Yönetmelikteki değişikliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını açıklayan Uraloğlu, mevcut teşviklerin genişletildiğini söyledi.

Uraloğlu, ayrıca, teşvikten yararlanabilecek gemi tipleri ve hurdaya ayrılacak gemilere ilişkin belgelerin kapsamını da genişlettiklerini kaydederek, "Söz konusu değişiklik ile teşvik kapsamına alınan gemi sayısının önemli miktarda artmış olacak. Bu durum da sektörde yatırım miktarında önemli artış sağlayacak" dedi.

İSTİHDAM HEDEFİ

Uraloğlu, "Ayrıca yönetmelikte yapmış olduğumuz bu değişiklik, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak. Hatta bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. Attığımız her adımı planlarken tüm denizcilik sektörüne sağlayacağı faydayı da hesaplıyoruz” dedi.

BAŞVURU SÜRECİ UZATILDI

Teşvik başvuruları ile ödemelerinin etkin ve hızlı gerçekleştirilmesi için bürokratik süreçleri basitleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Ayrıca 1 ay ile sınırlı olan başvuru sürecini de tüm seneye yaydık. Bu düzenlemeler Türk bayraklı ticari filonun yenilenmesine yönelik olmakla binlikte hem çevresel standartlara hem de teknolojik yeniliklere uyum sağlanmasını da hedefliyor. Bu desteklerden sektörümüze yararlanmaya ve Türk denizciliğine yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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