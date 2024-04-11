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12,5 milyar dolarlık davada emlak patronuna idam cezası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güneydoğu Asya tarihindeki en büyük mali dolandırıcılık davasında karar çıktı. Vietnamlı emlak patronu Truong My Lan, idam cezasına çarptırıldı.

Vietnam'ın en büyük emlak şirketlerinden biri olan “Van Thinh Phat”ın sahibi Truong My Lan'ın mali dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi.

67 yaşındaki Lan, Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh kentindeki bir mahkemede yapılan duruşmada, zimmete para geçirme, rüşvet ve bankacılık kurallarını ihlal etme suçlarından idam cezasına çarptırıldı.

USULSÜZ KREDİLER, 12,5 MİLYAR DOLARLIK HAKSIZ KAZANÇ

Rüşvet verdiği aracılar vasıtasıyla Sai Gon Anonim Ticaret Bankası’ndan usulsüz krediler aldığı tespit edilen Lan’ın, 2012 ile 2022 yılları arasında 12,5 milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlenmişti.

12,5 milyar dolarlık davada emlak patronuna idam cezası - 1. Resim

TARİHTEKİ EN BÜYÜK DAVA

Geçen ay yargılanmaya başlanan Lan’ın davası, Vietnam'ın yanı sıra Güneydoğu Asya tarihindeki en büyük mali dolandırıcılık davası olarak kayıtlara geçmişti. 2700 kişinin ifadeye çağrıldığı davada 10 savcı ve yaklaşık 200 avukat görev almıştı.

Komünizm ile yönetilen Vietnam’ın, cinayet, silahlı soygun, uyuşturucu kaçakçılığı, tecavüz, çocukların cinsel istismarı, yolsuzluk, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme dahil 22 suç için idam cezası uyguladığı biliniyor. Lan'ın idam cezasına çarptırıldığı davanın, Vietnam Komünist Partisi öncülüğünde sürdürülen yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında sembolik önem taşıdığı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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