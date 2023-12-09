127 yıllık dil sömürüsü bitti! Burkina Faso 'Fransızca'yı tarihe gömdü

9 Aralık 2023 23:00 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 23:22

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Burkina Faso'da bir yıl önce darbe ile başa geçen askeri hükümet, önce Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetmiş ardından da Fransız askerlerine ülkeden ayrılmaları için 1 ay süre tanımıştı.

127 YILLIK DİL İŞGALİ DE SONA ERDİ

127 yıl boyunca Frans asömürüsü altında kalan Burkina Faso sancılı uyanışının ardından Fransızcayı da resmi dil statüsünden çıkarıp çalışma dili statüsüne indirdi.

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkaran ve çalışma dili statüsüne indiren anayasa değişikliğini onayladı.

BURKİNA FASO'DA GEÇİŞ DÖNEMİ

Yerel dillerin resmi dil statüsü aldığı anayasa değişikliği ile demokratik kültürün güçlendirilmesini ve hukukun üstünlüğünün korunmasını amaçlayan siyasi, idari ve kurumsal reformların gerçekleştirilmesi için geçiş döneminde devam eden çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

AFRİKA SÖMÜRGELERİ UYANIYOR

Geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez Mali Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmış ve çalışma dili statüsüne indirmişti.

Yapılan anayasa değişikliği ile Mali'de konuşulan 13 yerel dile resmi dil statüsü verilmişti.

FRANSA'NIN KARA TARİHİ

Afrika ülkelerinde petrol, altın, gümüş ve uranyum gibi değerli tüm maden ocaklarının kontrolü ele geçiren ve Afrika halklarını sefalete sürükleyen Fransa'nın 13'den fazla sömürgesi bulunuyordu.

Cezayir 1830, Gabon 1839, Moritanya 1854, Senegal 1854, Gine 1855, Fildişi Sahili 1855, Kongo 1859, Mali 1883, Madagaskar 1896, Benin 1899, Burkina Faso 1896, Togo 1918, Çad 1900 ve Nijer 1900 yılında Fransa’nın kontrolüne geçmişti.