İngiltere’de 14 yaşındaki Adriana Retyte’nin kendisini asarak öldürmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, genç kızın hayatını kaybetmeden önce TikTok’ta intiharla ilgili çok sayıda video izlediği ortaya çıktı. Öte yandan, okulun verdiği tabletteki güvenlik yazılımının, aylar önce Adriana’nın boğulma yoluyla ölüm hakkında internette aramalar yaptığını tespit ederek okul personeline uyarı gönderdiği öğrenildi.

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İngiltere’nin Norfolk bölgesinde yaşayan 14 yaşındaki Adriana Retyte, asılmış bir şekilde ağır yaralı halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede 10 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Profesyonel futbolcu olmayı hayal eden genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, sosyal medya kullanımı ve internette karşılaştığı içerikler incelendi.

Ashwellthorpe köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 9. sınıf öğrencisi Adriana, 8 Mayıs akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra odasına gitti. Bir süre sonra kızlarının odasına giren annesi Greta ve üvey babası Ben, onu hareketsiz halde buldu.

14 yaşındaki kızın ölümünde kahreden TikTok detayı! Aylar önce okul yönetimine uyarı gitmiş

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ DİJİTAL CİHAZLARINDAN ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada polis ekipleri, Adriana’nın cep telefonunu ve diğer dijital cihazlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, genç kızın ölümünden önceki hafta TikTok’ta intiharla ilgili çok sayıda video izlediği belirlendi. Soruşturmayı yürüten Dedektif Çavuş Victoria McDowell, TikTok algoritmasının kullanıcıların ilgi gösterdiği içerikleri öne çıkardığını belirtti. McDowell, Adriana’nın bu tür içeriklere ilgi göstermesinin ardından benzer videoların karşısına daha sık çıkmış olabileceğini aktardı.

14 yaşındaki kızın ölümünde kahreden TikTok detayı! Aylar önce okul yönetimine uyarı gitmiş

AYLAR ÖNCE OKUL YÖNETİMİNE UYARI GİTMİŞ

Soruşturmada, okul yönetiminin genç kıza verdiği tabletteki güvenlik yazılımıyla ilgili bilgiler de ortaya çıktı. Yazılımın aylar önce Adriana’nın boğularak ölümle ilgili aramalar yaptığını tespit ederek okul personeline uyarı gönderdiği öğrenildi. Ancak genç kızın, kendisine bu konuda sorulan sorulara olumsuz cevap verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten adli tabip Johanna Thompson, internet ortamındaki içeriklerin çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Adriana’nın ölümüyle ilgili soruşturma, sosyal medya platformlarının içerik önerme sistemlerinin gençler üzerindeki etkisini ve çocukların çevrimiçi ortamda karşılaştıkları zararlı içeriklere karşı nasıl korunabileceğini yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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