17 yaşındaki Kağan Özkök’e ‘Su’nun Nobeli! WAGUSE projesiyle dünyaya meydan okudu

17 yaşındaki Kağan Mehmet Özkök, yapay zekâ destekli “WAGUSE” projesiyle İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen prestijli “Dünya Su Haftası”nda büyük bir başarıya imza attı. Türk genci, “Su’nun Nobeli” olarak bilinen Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görülerek tüm dünyaya meydan okudu.

İsveç’in başkenti Stockholm’de her yıl düzenlenen “Dünya Su Haftası” etkinlikleri, 2 binden fazla su uzmanı, araştırmacı ile kamu ve özel sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Bu dev organizasyonun en prestijli bölümü olan **“Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması”**nda ise bu yıl bir Türk gencinin başarısı damga vurdu.

17 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Mehmet Özkök, geliştirdiği yapay zeka destekli su sızıntı tespit sensörü projesiyle, “suyun Nobeli” olarak bilinen Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışmasında “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

DÜNYA SU HAFTASI'NDA TARİHİ BAŞARI

1997’den bu yana düzenlenen prestijli organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması ile belirlendi. Yarışmada birinciliği elde eden Kağan Mehmet Özkök’ün “Musluklar için ses sinyali işleme tabanlı ve yapay zeka destekli su sızıntı tespit sensörü: WAGUSE” adlı projesi, Stockholm’deki büyük finale gönderildi.

17 yaşındaki Kağan Özkök’e ‘Su’nun Nobeli! WAGUSE projesiyle dünyaya meydan okudu - 1. Resim

İSVEÇ VELİAHT PRENSESİ VİCTORİA'DAN ÖDÜL

Stockholm Konser Salonu’nda düzenlenen törende ödülü, İsveç Veliaht Prensesi Victoria takdim etti. Nobel ödüllerinin de verildiği tarihi salonda sahneye çıkan Özkök, “Hayatımda hiç unutamayacağım bir an oldu. Ülkemi temsil ederek orada ödül almak çok gurur vericiydi” dedi.

"GÖZLERİMDEN YAŞ GELDİ"

Özkök, ödül anını şu sözlerle anlattı:

“İlk başta projeden bahsedildiğinde benim projem olup olmadığını anlayamadım. Ardından benim projem olduğunu fark edince gözlerimden yaş bile geldi. İnanılmaz mutlu oldum, gurur duydum. Sahneye çıktığımda hayatımın en özel anını yaşadım.”

