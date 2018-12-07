Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova’da bir araya geldi. Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 Füze Savunma Sistemleri’ne atıfta bulunan Çipras, “Görüşmemizde Doğu Akdeniz’de ve bölgede yaşanan olayları değerlendirirken her iki ülkenin Türkiye ile ilişkilerini görüştük. Sayın Putin’e Türkiye’nin yeni silahlanma programıyla ilgili kaygılarımızı dile getirdim. Çünkü Türkiye ülkemize karşı ‘Savaş Nedeni’ni (Casus Beli) korumak istiyor” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin savaş nedeni durumunu korumak istediğini iddia etti.

Rusya ile diplomat krizi çözüldü

Basın toplantısında konuşan ve Yunanistan’ın ülkeye sokmadığı Rus diplomatlar ile ilgili görüşlerini aktaran Putin, “Sınır dışı edilen diplomatlar sorunu çözüldü. Bugün artık farklı alanlarda ilişkilerin derinleşmesi üzerine görüşmeler yapıyoruz” dedi. Ardından söz alan Çipras, “Başbakan olduğum 2015 yılından sonra Rusya ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde üçüncü bir ülkenin görüşüne göre hareket etmediğimizi vurgulamak istiyorum” diyerek alınan kararlarda başka ülkelerin baskısı altında olmadığını söyledi.

Putin, Çipras’a Ukrayna krizini anlattı

Basın toplantısında Putin yapılan görüşmede tarafların, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Azak denizi krizine ele aldıklarını belirtti. Putin, “Görüşmemizde Azak krizi ve Karadeniz’de ki durumu görüştük” dedi. Çipras ise, “Biliyorsunuz bu bölgeye özel bir ilgimiz var. Çünkü Mariupol’de 130 binin üzerinden Yunan kökenli yurttaşımız yaşıyor. Ben sağladığı detaylı bilgiler için sayın Putin’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Türk Akımı Yunanistan’dan geçecek

Çipras, Türk Akımı projesinin Yunanistan üzerinden geçmesi konusunda Putin ile görüştüklerini söyleyerek, “Sayın Putin ile oluşturulan yeni enerji haritası üzerinde görüştük. Yeni enerji haritasında gazın Türkiye’den Yunanistan’a ardından İtalya üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması projesini ele aldık. Bu proje Yunanistan’ın bölgesel enerji merkezindeki rolünü geliştiren bir projedir” şeklinde konuştu.