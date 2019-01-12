Ülkenin güneydoğusundaki Cross River eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrildiği, çevredekilerin tankerden sızan akaryakıtı toplamaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlama sonucu birçok insan yanarak hayatını kaybederken yaralıların çoğunun üçüncü derece yanık ile Calabar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü
12.01.2019 - 01:42 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 01:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
Etiketler : nijerya,tanker,patlama,
597817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/597817.aspx
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