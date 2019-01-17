Savunma Bakanlığının İngiliz Parlamentosuna verdiği bilgiye göre,  anlaşmasız Brexit senaryosuna hazırlık kapsamında, ülkedeki yedek askerler 10  Şubat itibarıyla göreve çağrıldı.

Kararın gerekçesi, "AB'den anlaşmasız ayrılığın, İngiltere  vatandaşlarının refahı, sağlığı ve güvenliği ile İngiltere'nin ekonomik istikrarı  üzerinde oluştutabileceği etkileri hafifletmekte hükümete yardım etmek" olarak  açıklandı.


Yedek askerlerin 9 Şubat 2020'ye kadar görevde tutulacağı  belirtilirken, kaç askerin göreve çağrılacağı bilgisine ise yer verilmedi.

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşçi Partisi milletvekili  Ian Murray, "Yedek askerlerin göreve çağrılması, anlaşmasız Brexit'in ne kadar  ciddi bir tehdit olduğunu gösteriyor. Hükümetin kendi eliyle yol açtığı bir  anayasal kriz nedeniyle yedek askerlerin göreve çağrılıyor olması şaşkınlık  verici." ifadelerini kullandı.

Bürokrasiye "anlaşmasız ayrılık" talimatı

İngiltere'de anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında Kuzey  İrlanda'ya ilave 2 bin polis gönderilmesi kararı da alınmıştı.

İngiltere'de Theresa May hükümetinin AB ile vardığı Brexit  anlaşmasının parlamentoda salı günü yapılan oylamada reddedilmesinin ardından  "anlaşmasız Brexit" seçeneği kuvvet kazanmıştı.?

Reddedilen anlaşma, son 40 yılını AB ile bütünleşik geçiren  İngiltere'ye, yeni koşullara alışması için 21 aylık geçiş süreci imkanı  tanıyordu. Anlaşmasız ayrılığın ise ithalatının büyük kısmını AB'den yapan ülkede  başta gıda ve ilaç olmak üzere pek çok kalemde kriz bekleniyor.?

Korkulan senaryonun gerçekleşmesi halinde ülkenin sınır kapılarında  uzun kamyon kuyrukları ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariğinde aksamalar da  öngörülüyor.

Bürokrasiye anlaşmasız Brexit seçeceğine göre hazırlanması talimatı  veren hükümet, şirketlerin ve bireylerin alması gereken tedbirlerle ilgili de  bilgilendirme paketleri ve tanıtım filmleri içeren bir kampanya yapacağını  açıklamıştı.?

Muhalefet partileri İngiliz hükümetinden "anlaşmasız Brexit"  ihtimalini dışlamasını talep ediyor ancak hükümet, bu seçeneği ülke için  risklerine karşın AB ile müzakerelerde bir koz olarak elinde tutmak istiyor.

Anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere, AB'ye 40 milyar sterlini bulan  ayrılık ücretini ödemeyecek.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma  kararı almıştı.