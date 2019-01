Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Afrin'i terörden arındırdığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden geçen bir senede, yaklaşık 350 bin nüfuslu ilçedeki güvenlik ortamı iyileşti, eğitimden sağlığa imkanlar arttı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in terör örgütü YPG/PKK 6 yıl süren işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın üzerinden bir yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurmuş, Türk savaş uçakları aynı gün saat 17.00'da YPG/PKK noktalarını bombalamaya başlamıştı. TSK, operasyon boyunca hava harekatında hedefleri tam isabetle vurma kapasitesiyle üstün başarı sergiledi. Çok sayıda ÖSO unsurunun da yer aldığı operasyon, zorlu arazi ve kış şartlarında, yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin arası teröriste karşı kararlılıkla sürdürüldü. Afrin'i çevreleyen 4 yönden düzenlenen harekatın en önemli ayaklarından biri Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın ele geçirilmesi oldu. TSK ve ÖSO, 28 Ocak'ta hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde YPG/PKK'nın bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef aldığı dağı terörden arındırdı.

6 BELDE MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO birlikleri, 1 Şubat 2018'de ilçenin kuzeyindeki Bülbül belde merkezinde kontrol sağladı. İlçenin kuzey, batı ve doğusundan başlatılan kara harekatında ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri, 26 Şubat 2018'de TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden kurtardığı hilal şeklindeki alan sayesinde, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı ve İdlib bölgeleri arasında kara bağlantısı oluştu. Türkiye sınırında teröristlerin işgalindeki bölgelerin temizlenmesinin ardından iç bölgelere yönelik operasyonlar hız kazandı. 3 Mart 2018'e gelindiğinde ilçenin kuzeybatısındaki Racu belde merkezi de ele geçirildi. TSK ve ÖSO birlikleri, terörden temizledikleri bölgelerde bir yandan güvenlik çalışmalarını diğer yandan da ilerleyişlerini sürdürerek 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezinin kontrolünü sağladı. 6 Mart 2018'de Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesi teröristlerden temizlenerek, Azez tarafından başlatılan kara operasyonunda hızla ilçe merkezine doğru ilerleme kaydedildi. 8 Mart 2018'de ise ilçenin en önemli beldelerinden Cinderes, TSK ve ÖSO'nun ele geçti. 5 belde merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçe merkezine doğru ilerleyiş daha da hız kazandı. Genelkurmay Başkanlığı, yazılı açıklama yaparak, 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." diyerek ilçe merkezinin alındığı duyurdu. İlçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla, TSK ve ÖSO, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin de teröristlerden arındırıldığını açıkladı.

OPERASYON BİTTİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı. TSK ve ÖSO unsurlarının verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı. Bir senede Afrin'in nüfusu 350 bine ulaştı. Kuruluşlar operasyon boyunca her gün sıcak yemek dağıttı ve giysi yardımı yaptı.

TERÖRÜN İZLERİ SİLİNDİ

ÖSO, Afrin'de güvenliği güçlendirmek için arama tarama ve mayın temizleme çalışmaları yaptı. Aramalarda YPG/PKK'ya ait üsler, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyişine ve sivillerin çıkışına engel olmak için kazdığı hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit ve imha edildi. Güven ortamından cesaretle Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, 6 yıl sonra ilk kez, 2 Ağustos 2018'de Afrin'e girerek onarım ve temizleme çalışmaları başlattı.

ZİRAAT, SANAYİ, TİCARET, EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR DESTEĞİ VERİLDİ

Türkiye, Afrin'de operasyondan sonra ilçe merkezi ve beldelerde kurulan toplam 7 yerel meclise ziraat, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim alanlarında danışmanlık ve destek sağladı. Yerel yönetimlerin kurulmasına destek verilmesiyle, yerel halk bölgeyi kendisi yönetmeye başladı. Yerel meclisin Afrin'deki zeytincilik başta olmak üzere tarım ve ziraat faaliyetlerine teşvik amacıyla gübre, aşılama, tohum desteği verildi. Çiftçilere bulmakta güçlük çektikleri tohumlar ulaştırıldı. Zeytinyağı ve sabun fabrikaları açıldı ve üretime başladı. Çarşı ve pazarlarda ticari hayat canlandı. 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı. Plastik cerrahinin dahi bulunduğu hastanede ücretsiz tedavi imkanı sunuluyor. Kültür merkezi ve spor kompleksi açılan Afrin ilçe merkezinde 18 bin öğrenci, çevre beldelerle toplam 43 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor.36 caminin onarımını sürerken, yaklaşık 170 cami ibadete açıldı.

"SORUN YOK, DÖNEBİLİRSİNİZ"

Afrin'de fırıncılık yapan Ahmet Ebu Ömer, yaptığı açıklamada, Afrin'de bir yılda nelerin değiştiğini anlattı. Ebu Ömer, "Çarşı çok kalabalık. Hayat normal. Gelecek günlerde daha iyi olacak burası. İşler ve çarşı da hareketlendi. Bunların hepsi yıl dönümü yaklaşan Zeytin Dalı Harekatı sayesinde oldu. Türk hükümeti güvenliği sağladı. Emeği geçen herkese saygılar." diye konuştu. Afrinli sivil Muhammed Hani de "Zeytin Dalı Harekatı'nın bir yılı geride kaldı. Çok şükür işlerimiz çok. Güvenlik ortamı var. Bu yılı yurt dışındaki Suriyelilere armağan ediyoruz. Burada her şey yolunda. Sorun yok. Dönebilirsiniz. İş, güvenlik hepsi var. Çok şükür. ÖSO kimsenin hayatına karışmıyor. Kentin güvenliğini sağlıyorlar." ifadelerini kullandı. Şifa Hastanesi genel cerrahi uzmanı doktor Muhammed Cerade de "Türk kardeşlerimizin desteğiyle hastanemizin onarımı yapıldı. Hastane 5 aydır Afrin'deki bütün kesimlere hizmet veriyor. Hastanede 13 bölüm var. Her gün 500 hasta müracaat ediyor. Her gün 15-20 bebek doğuyor. Ücretsiz ilaç dağıtan da bir eczanemiz var." dedi.