ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında basın  mensuplarına gündemi değerlendirdi.Amerikan kamuoyunda son günlerde "anti-semitizm" tartışmalarıyla  gündeme gelen Müslüman Kongre üyesi Omar hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Trump,  istifa çağrısı yaptı.

Trump, "Bence kendisi ya Kongre'den ya da kesinlikle Temsilciler  Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki görevinden istifa etmelidir. Anti-semitizmin  ABD Kongresi'nde yeri yok. Kongre üyesi Omar'ın özrü de yeterli değildi."  değerlendirmesini yaptı.

Trump konuyla ilgili dün yaptığı açıklamasında da "Bence o (Ilhan  Omar) kendisinden utanmalı. Berbat bir açıklamaydı ve özrün de yeterli olduğunu  düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Omar,  hakkındaki anti-semitizm suçlamalarına karşılık Twitter'dan dün açıklama  yapmıştı. Amerikalı Yahudilerden özür dileyen Omar, İsrail'in ABD'deki lobicilik  faaliyetlerinin göz ardı edilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Anti-semitizmin gerçek olduğunu belirterek, bunu kendisine öğreten  Yahudi arkadaşlarına teşekkür eden Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı  Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim  gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız.  Bu sebeple net bir şekilde özür dilerim." ifadesini kullanmıştı.

Omar ayrıca, "Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC),  Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki  problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu  konuyu dikkate almalıyız." açıklamasını yapmıştı.

"Duvar anlaşmasından mutlu değilim"

Öte yandan Trump, kabine toplantısında Meksika sınırına yapılmasını  istediği duvarla ilgili de değerlendirmeler yaptı.

Dün ABD Kongre üyeleri arasında varılan prensip anlaşması hakkındaki  görüşü sorulan Trump, "Bu anlaşmadan pek mutlu olduğumu söyleyemem. Elbette bir  kez daha hükümetin kapanmasını istemiyoruz fakat anlaşma beni heyecanlandırmadı."  dedi.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ABD hükümetinin  ikinci kez kapanmaması için sınır güvenliği konusunda dün "prensipte" anlaşmaya  vardığı belirtilmişti.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir  duvar örülmesini istemesi, Kongre'deki Demokratların da buna izin vermemesi  üzerine ABD federal hükümeti 35 günlüğüne kapanmıştı.