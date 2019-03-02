Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında devlet bütçesinin yüzde 45’inden fazlasının sosyal alandaki harcamalara tahsis edildiğini ifade eden Nazarbayev “Kazakistan’ın temel önceliği vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde sosyal politikalar üç ana doğrultuda gerçekleştirilecek: Gelirler artırılacak ve az gelirliler desteklenecek. Az gelirlilerin konut meseleleri çözülecek, eğitim ile sağlık alanları geliştirilecek. Kapsamlı bölgesel kalkınma sağlanacak” dedi. Nur Otan Kongresi’nin partinin 2030 yılında kadarki “Refah Toplumu: 10 yılın 10 hedefi” adlı programını ele alacağını söyleyen Nazarbayev, önümüzdeki 10 senenin Kazakistan’ın en gelişmiş 30 ülke arasına girmesi bakımından kritik olacağını kaydetti. Geçtiğimiz yıllarda elde edilen başarılardan bahseden Nursultan Nazarbayev “Dış ticaret hacmi 9 kattan fazla büyüdü. Kazakistan’a 320 milyar dolar civarında doğrudan yabancı yatırım yapıldı. Halkın gelirleri 16 kat büyüdü. 141 milyon metrekare konut inşa edildi. 1.400 modern hastane ve poliklinik, 2.865 yeni okul, kreş ve meslek yüksek okulu açıldı” diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mektup göndererek Nur Otan Partisinin Kazakistan’da istikrar ve kalkınmanın temel direklerinden biri hâline geldiğini, toplumsal hayatın bütün alanlarında birçok başarıya imza attığını belirterek Cumhurbaşkanı Nazarbayev’i tebrik etti.