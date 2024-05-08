Uluslararası öğrenciler hadis öğrenip ödül kazandı!

Uluslararası imam hatip liselerinde eğitim gören gençler arasında düzenlenen Peygamberim Önderim Hadis Ezberleme Yarışmasının ödül töreni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz’ın da katılımıyla yapıldı. Yarışmaya 1600 genç katılırken, dereceye giren 20 öğrenci ödüllerin sahibi oldu.

Türkiye’de eğitim gören uluslararası imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen hadis yarışmasında dereceye giren gençlere ödülleri verildi. Törende konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Yeryüzüne yeniden iyiliği, adaleti, hakkı tesis edecek olan gençler olarak sizler bu noktada önemli bir adım attınız. İnşallah rabbim sizlerin içerisinden yeni yüzyılı tesis edecek, yeni bir dünya inşa edecek gençler çıkaracak” dedi.

Peygamberim Önderim Hadis Ezberleme Yarışmasında belirlenen 40 hadisi şerifi ezberleyerek yarışma için başvuran uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde okuyan gençler, 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan yarışmaya katıldı. ÖNDER, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle yapılan yarışmada 1600 öğrenci yarışırken, 20 öğrenci dereceye girdi. Bu isimlere ödülleri İbn Haldun Üniversitesi Etkinlik Salonu’nda düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis kitabının yazarı Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Yönetim Kurulu üyeleri, gençler, aileleri ve eğitimciler katıldı.

DÜNYADA ADALETİ TESİS EDECEKSİNİZ

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılara hitap eden ÖNDER Genel Abdullah Ceylan, dünyanın oluştuğundan beri en büyük organize kötülüğün yaşadığını söyledi. Filistin’de yaşananlara vurgu yaparak dünyanın bütün güçlerinin bir olduğu, hepsinin organize kötülük üzerine birleştiği bir dönemin yaşandığını belirten Ceylan, “Fakat inanıyoruz ki kurulduğu günden beri dünyayı Musasız, İbrahimsiz bırakmayan Rabbimiz bugün de Musalar İbrahimler çıkaracak ve onlarla insanlığı yeniden kurtuluşa ulaştıracak” dedi. Yarışma ile gençlerin Peygamber Efendimizin bugüne ve geleceğe dair sözlerini öğrendiklerini kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Yeryüzüne yeniden iyiliği, adaleti, hakkı tesis edecek olan gençler olarak sizler bu noktada çok iyi ve önemli bir adım attınız. İnşallah Rabbim sizlerin içerisinden yeni yüzyılı tesis edecek, yeni bir dünya inşa edecek gençler çıkaracak. Rabbim sayınızı artırsın, yolunuzu bahtınızı açık etsin.

DUANIZ, KENDİNİZİ İYİ YETİŞTİRMENİZ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ise yıllarca öğrencilere hadisleri nasıl öğretiriz diye mücadele ettiklerini ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü uhdesinde imam hatip okullarına yönelik hadis yarışmaları düzenlediklerini kaydetti. Sonra ÖNDER’in bu işi sahiplenerek yıllarca sürdürdüğünü, yarışmanın bu defa da uluslararası öğrencilerle gerçekleştirildiğini aktardı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da Peygamber Efendimizin tüm inananların önderi olduğunu belirterek; bu çalışmanın O’nu tanımayı ve hadislerini öğrenmeyi teşvik eden bir çalışma olduğunu kaydetti. Gençlere de çağrıda bulunan Arkan, “Şu anda dünya büyük bir zulümden geçiyor. Sizleri Filistinli kardeşlerimiz için duaya davet ediyorum. Sizlerin duaları; kendinizi iyi yetiştirmenizdir, liderliğiniz, önderliğiniz tarihin akışını değiştirecektir. Bu hedefe emin adımlarla ilerleyeceksiniz, bundan eminim” diye konuştu.

PEYGAMBER SEVGİSİNİ GÜÇLENDİRME

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz ise Müslümanlar olarak Peygamber sevgisini güçlendirmeye mecbur olduğumuzu söyledi. Bu yarışmanın da bu amaçla yapıldığını belirten Gündüz gençlere bilmek, aynı zamanda bildiğini yaşamak çağrısında bulundu.

Yarışmayla ilişkin bilgiler veren ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Hibe de Türkiye’de bulunan 20 uluslararası imam hatip lisesinin öğrencilerine Prof. Dr. Lütfi Çakan’ın Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis kitabını hediye ettiklerini söyledi. Ardından yapılan yarışmaya 1606 öğrencinin iştirak ettiğini kaydeden Hibe, onlara 89 yaşında İstanbul’u fethetmek üzere gelen Eyüp El Ensari’nin azmi ve başarısına sahip olmaları dileğinde bulundu.

İSLAM DÜNYASINA HİTAP EDEN YARIŞMA

Ödül töreninde gençlere hitap eden Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis kitabının yazarı Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ise düzenledikleri ilk hadis yarışmasının üzerinden 45 yıl geçtiğini hatırlattı.

O günden sonra imam hatip okulları ve Kur’an kurslarında bu yarışmaların devamını ümit ettiklerini kaydeden Çakan, “Elhamdülillah, imam hatip okullarında hadis ezberleme yarışmaları sürüyor. Hatta bugün İslam dünyasına hitap eden bir yarışma haline gelmesini görmekten dolayı Allah’a hamd ediyorum” dedi.

Misafir öğrencilerden de kendi ülkelerine gittikleri zaman bu yöndeki program ve organizasyonlarla hadisi şeriflerin öğrenilmesine vesile olmalarını istedi.

EYÜP SULTAN HAZRETLERİNDEN KIRK HADİS

Öğrencilere Hadis-i Şerifler aracılığıyla peygamberimizin mesajlarını aktarmak, O’nun üstün ahlâkını öğreterek kötü alışkanlık ve davranışlardan uzak tutmaya çalışmak amacıyla düzenlenen yarışmanın finali ÖNDER Youtube sayfası ve Kahoot üzerinden canlı olarak yapıldı.

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan’ın Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis kitabı üzerinden hadislerin Arapça metnini ve Türkçe anlamını ezberleyen öğrencilerden yarışmaya katılanlar 30 soruya 20 saniyede cevap verdi. Yarışmaya hem misafir öğrenciler hem de uluslararası imam hatip liselerinde eğitim gören Türk öğrenciler iştirak etti.

20 ÖĞRENCİ ÖDÜL KAZANDI

Yarışmanın ödül töreninde birincilik ödülü 1 tam Cumhuriyet altını, ikincilik ödülü 3 çeyrek Cumhuriyet altını, üçüncülük ödülü yarım Cumhuriyet altını olarak takdim edildi. 4-10 arasındaki gençlere çeyrek altın, 11-20 arasındaki gençlere de 1.000’er TL para ödülü verildi. İlk 20’ye kalan öğrencilerin danışman öğretmenleri de 2.000 TL para ödülünün sahibi oldu.