DEAŞ militanları, Irak’ın Kerkük şehrinin 65 kilometre güney batısında bulunan Havice ilçesine bağlı Seylan köyünü ele geçirmek istedi. Köylülerin köyü terk etmesini isteyen militanlar, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesi üzerine kaçtı. Güvenlik güçlerinin bölgede asayişi sağladıktan sonra karargaha dönmeye başlamasını fırsat bilen teröristler yol üzerinde polise saldırdı. Çıkan çatışmada 4 federal polis subayı ve 1 polis memuru hayatını kaybetti.
Bölge sakinlerinin ifadelerine göre, DEAŞ Seylan köyünü ele geçirmek istemiş ancak köylüler teröristlere karşı çıkarak polise haber vermiş.
Havice bölgesinde DEAŞ militanları, güvenlik güçlerine ve bölge sakinlerine vurkaç saldırıları düzenliyor.
DEAŞ'tan Irak polisine pusu: 5 ölü
Irak’ın Kerkük şehrinin 65 kilometre uzağında Havice ilçesine bağlı Rıyad kasabasında DEAŞ militanlarıyla polis güçleri arasında çıkan çatışmada 4’ü subay 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
DEAŞ militanları, Irak’ın Kerkük şehrinin 65 kilometre güney batısında bulunan Havice ilçesine bağlı Seylan köyünü ele geçirmek istedi. Köylülerin köyü terk etmesini isteyen militanlar, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesi üzerine kaçtı. Güvenlik güçlerinin bölgede asayişi sağladıktan sonra karargaha dönmeye başlamasını fırsat bilen teröristler yol üzerinde polise saldırdı. Çıkan çatışmada 4 federal polis subayı ve 1 polis memuru hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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