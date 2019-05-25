Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şa’s, ABD iş birliğiyle Bahreyn’in başkenti Manama’da gelecek ay düzenlenmesi planlanan “Refah İçin Barış” başlıklı ekonomi çalıştayına ilişkin açıklamada bulundu. Şa’s “Bizim Bahreyn’e karşı bir düşmanlığımız yok. Şayet bizi ABD Başkanı Donald Trump’ın hedeflerinden uzak uluslararası düzeyde veya Arap ya da İslam ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek herhangi bir toplantıya çağırmış olsaydı elbette gider katılırdık” diye konuştu. Bahreyn’de düzenlenecek çalıştayın Trump yönetiminin Filistin’e dayattığı ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak isim verdiği plana hizmet ettiğine dikkati çeken Şa’s “Her nerede olursa olsun, Trump ve avanesinin düzenlediği, halkımızın bütün haklarını çalmayı hedefleyen bir konferansa katılmayız. Bu toplantı, Yüzyılın Anlaşması planıyla başlayan bir çalışmadır” ifadelerini kullandı. Şa’s ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın 30 Mayıs’ta Mekke’de düzenlenecek zirvede Filistin’in bu konudaki görüşünü net bir şekilde dile getireceğini aktardı. Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu.

PLANIN İLK ADIMI

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerinin liderlerini, 30 Mayıs’ta Mekke’de olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etmişti.

Filistin yönetimi, Trump’ın 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesiyle birlikte, ABD yönetiminin İsrail-Filistin barış görüşmelerinde herhangi bir şekilde rol almasını istemiyor. Söz konusu çalıştayının, ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen “Yüzyılın Anlaşması” planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.