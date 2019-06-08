Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulması dahil Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği bildirildi.



Pentagon yetkilileri ilk defa Amerikan Foreign Policy Dergisi tarafından haberleştirilen mektubu teyit etti ancak gün içinde konuyla ilgili bir brifing yapılacağı gerekçesiyle mektubun içeriğine dair yorum yapmaktan kaçındı. Haberde, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Rusya’dan almaktan vazgeçmesi durumunda ABD’nin de kararından vazgeçebileceği belirtildi. Öte yandan, kararın gelecek dönem için eğitim alması beklenen Türk pilotları etkileyeceği aktarıldı. Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü ile Florida eyaletindeki Eglin Hava Üssünde eğitimleri devam eden 42 Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitimleri sonlandırılırken, personelin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade ediliyor.



Serkan Bayar WASHINGTON İHA