Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin, Afganistan’daki bütün problemleri müzakere masasına yatıracağını ifade eden Pompeo, bu sebeple Taliban’ı doğrudan Afgan makamlarıyla görüşmeye ikna etmek için çabaladıklarını bildirdi. Pompeo “Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Önümüzdeki üç ay içerisinde uzlaşma sağlanması bekleniyor” dedi. ABD ile Taliban arasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili Afgan hükûmetinin bilgilendirildiğini dile getiren Pompeo, barış görüşmelerinde hiçbir konunun gizli tutulmadığının altını çizdi. Bölge barışı için Pakistan’ın önemli rolünün olduğuna dikkati çeken Pompeo, Pakistan’dan bu konuda her türlü desteği beklediklerini kaydetti. Pompeo, ABD’nin Afganistan’dan askerlerini çekmeye hazır olduğunu da belirtti. Bir süredir hükûmetle barış görüşmeleri gerçekleştiren Taliban, ABD’nin Afganistan’daki askerlerini çekmesini istiyordu. Pomepo Afganistan ziyaretinin ardından Hindistan’a geçti.