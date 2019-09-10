Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Suriye’de otoritesini kaybetme korkusu yaşayan Beşar Esad, kuzeni Rami Makhlouf’u ev hapsine gönderdi. Esad’ın Makhlouf’la ilgili kararının ardından çok çarpıcı iddialar gündeme geldi. Rus medyası, Makhlouf’un geçiş sürecinde iktidara gelebilmek için Ruslarla pazarlık yaptığının ortaya çıkmasının ardından cezalandırıldığını dile getirdi. Batı ve Arap medyası ise Suriye ekonomisinin yüzde 60’ını yöneten Makhlouf’un, Rusya’nın Esad’dan istediği 3 milyar dolarlık savaş masraflarını ödemeye yanaşmadığı için tutuklandığını öne sürdü.

Esad ailesinin en büyük destekçilerinden biri olduğu hatta mal varlıklarını himaye ettiği bilinen Rami Makhlouf’un ağustos sonlarında gözaltına alındığı kaydedildi. Ruslar her ne kadar Esad’ın koltuğuna oynadığı için cezalandırıldığını iddia etseler de güvenilir kaynaklar Rami Makhlouf’un, Rusya’ya ödenecek parayı söz vermiş olmasına rağmen ödemediği için gözden çıkarıldığını öne sürdü. Bağımsız kaynaklar tarafından da doğrulanan iddiaya göre Esad, Rusya ziyareti sırasında Moskova’da yaşayan emlak ve fon zengini dayısı Muhammed Makhlouf’la görüştü. Görüşmede Rusya’nın Suriye’deki askeri harcamalarının karşılanması için aileden katı vermesini istedi. Hatta “Hepimiz ortağız” diyerek destek verilmemesi halinde Rusya’nın bu parayı bir şekilde tahsil edebileceğini ima etti. Muhammed Makhlouf, üç çocuğu Rami, Iyad ve Ihab’la bir araya gelerek paranın ödenmesini istedi, ancak “bu kadar sürede bu paranın temini mümkün değil” diyen Makhlouf kardeşler ödemeyi yapmadı.

İç piyasadan çok yüklü miktarda döviz tedarik edilerek Rusya’nın istediği 3 milyar doların bir kısmı ödendi. Piyasadan döviz toplanması bu defa Suriye lirasının dolar karşısında ciddi değer kaybetmesine, 1 doların 687 Suriye lirasına yükselmesine, Esad’ın otoritesi kayboluyor söylentilerinin çıkmasına sebep oldu. Esad, telefonla görüştüğü dayısına Moskova’da olan kuzenlerini Şam’da acil bir toplantıya davet etti, kardeşler gelmedi. İkinci davet sonrası üç kardeşin farklı zamanlardra Şam’a ulaşmalarının ardından düğmeye basıldı.

ŞAM’DA OPERASYON

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın Ritz-Carlton Hotel’de prensleri, bakanları ve işadamlarını gözaltına aldırmasına benzer bir uygulama bu defa Şam’da gerçekleşti. Rusya karşısında kendisini yalnız bırakan akrabaların da aralarında olduğu 29 iş adamı Esad’ın emri ile gözaltına alındı. Kara Para Aklama Komisyonu ve Terörle Mücadele Otoritesi tarafından gözaltına alınan iş adamlarına ait şirketler ve banka hesaplarında inceleme başlatıldı. Suriye’nin telekom, inşaat, sanayi, ticaret, ulaştırma, gıda endüstrisi ve turizm sektörlerinde çok sayıda yatırımı olan Mohammed Hamsho, Rami Makhlouf ve onun ikiz kardeşleri Iyad ve Ihab tutuklanarak ev hapsine gönderildi. İzleyen günlerde ise Rami Makhlouf’un en büyük şirketi olan Ramak’ın merkezine ve yine başkanlığını yaptığı Suriye’nin en büyük yardım kuruluşu olan Al-Bustan Charitable Society’e baskın düzenledi ve şirketteki bilgisayarların bellekleri ile birlikte finansal kayıtları alındı. Makhlouf ailesine ait birçok şirkete devlet tarafından el konulduğu duyuruldu.