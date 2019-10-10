Türk iş adamları tarafından yaptırılan bir Kur’an kursunda toplanan Çadlı kadınlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için bir araya geldi. Çadlı kadınlar Türk askerleri için dualar edip Kur’an-ı Kerim okudu.
Çadlı kadınlardan Türkiye için dua
10.10.2019 - 21:42 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çadlı kadınlar Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Türkiye’ye ve Türk askerlerine dua etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çadlı kadın,
655567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/655567.aspx
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