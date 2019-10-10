Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk iş adamları tarafından yaptırılan bir Kur’an kursunda toplanan Çadlı kadınlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için bir araya geldi. Çadlı kadınlar Türk askerleri için dualar edip Kur’an-ı Kerim okudu.