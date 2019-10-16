Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin ‘Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatması ve Suriye’nin kuzeyinden asker çekme kararına gelen tepkilere cevap verdi. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Şimdi Almanya Başbakanı Angela Merkel ortaya çıkıp Türkiye’ye (operasyondan) vazgeçmesini söylüyor. Avrupalıların çok fazla sorumluluğu yok mu? Tutukladığımız ve Avrupa ülkelerinden gelen DEAŞ mensuplarının, geldikleri yere geri dönmesini teklif ettim ama bu birçok defa reddedildi. Belki de onlar (Avrupa) her zamanki gibi ABD’nin büyük maliyetlerin altına gireceğini düşündü” dedi. DEAŞ’ı yüzde yüz yendikten sonra askerlerin çoğunluğunu Suriye’den çıkardığını söyleyen Trump şöyle devam etti: Bırakın Suriye ile Esad, Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime dedim ki, neden düşmanımızın toprağını korumak adına Suriye ve Esad için savaşalım? Kürtleri korumak adına Suriye’ye yardım etmek isteyen biri varsa bana uyar; bu, Rusya, Çin ya da Napolyon Bonaparte olabilir. Umarım her şey iyi gider, biz 7 bin mil uzaktayız!

“MÜEYYİDE GÖSTERMELİK”

Bu arada Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD’nin Türkiye’ye yönelik müeyyide kararını değerlendirdi. Cabarov “Bu müeyyideler Türkiye için bir tehdit değil ve zarar vermeyecek. Müeyyidelerin amacı yalnızca ABD’de kamuoyunu sakinleştirmek; daha fazlası değil” dedi.