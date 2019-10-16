ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkındaki açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"BENİM SORUNUM DEĞİL"
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin konuşan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.

 