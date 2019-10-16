Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkındaki açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"BENİM SORUNUM DEĞİL"

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin konuşan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.