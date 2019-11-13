Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, Türkiye ve İran’ın sayesinde, rejim ve muhalefet arasında diyaloğun gerçekleştiğini anlatan Lavrov, ABD’nin ise petrol için Suriye’yi bölmeye çalıştığını söyledi. ABD’nin, terör örgütü PKK’nın kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve PYD temelinde yerel yönetimlerin kurulması için Körfez ülkelerinden de büyük yatırımlar yapmasını talep ettiğini belirten Lavrov “Son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye’den ayırmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istiyor” dedi. Suriye’deki Kürtlerin ABD’nin desteğine güvenerek federasyonu kurduğunu söyleyen Lavrov “Bu ayrılıkçı karara ABD’nin daima destek olacağını varsaydılar. Biz ise Şam ile konuşmalarını anlatmaya çalıştık ama onlar ilgilenmedi. Kürtler Şam’la diyalog için bizden yardım istediler. Biz yine de buna destek vermeye hazırız ancak ABD şimdi petrol için dönünce yine diyalogla ilgilenmiyorlar. Tutarlılık gerekiyor” dedi.