İspanyollar Gazze için ayakta! Binlerce kişi meydanlara indi

İspanya'nın Barselona, Valensiya, Mayorka, Bilbao ve Madrid gibi büyük kentlerinde meydanlara inen binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti.

İSPANYOLLAR, İSRAİL İLE TÜM İLİŞKİLERİN KESİLMESİNİ İSTEDİ

Filistin'e destek veren bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yapılan gösterilere katılan İspanyollar, İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrailli şirketlerin boykot edilmesi ve İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istedi.

Eylemciler, Filistin halkına ve Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na da destek verdi.

Gösterilerin en büyüğünün gerçekleştiği Barselona'da kent merkezindeki Katalonya Meydanı'nda toplanan kalabalık ellerinde Filistin bayrakları ile Avrupa Birliği'nin (AB) binasına kadar yürüdü.

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIM"

"Bu bir savaş değil, soykırım", "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Direniş, özgürlük, adalet ve yeniden yapılanma" sloganları atan İspanyollar, "Soykırımı durdurun" mesajı verdi.

Diğer yandan Barselona'da sabah saatlerinde bu kez öğrenciler, Filistin'e destek ve İsrail'i protesto etmek için gösteri düzenledi.

Öğrenciler, kısa süreliğine de olsa kent merkezindeki en işlek caddelerden olan Diagonal Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

İspanya'da İsrail karşıtı gösteriler özellikle son dönemde toplumun her kesiminde yoğun bir şekilde sürüyor.

Eğitimden kültür ve sanata, spordan hukukçulara kadar geniş bir yelpazede İsrail'e karşı tepkilerini gösteren İspanyol halkı, neredeyse her gün Filistin halkına destek veren bir gösteri organize ediyor.

İSPANYA VE İSRAİL ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

İspanya hükümeti, 9 Eylül'de Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım açıkladı. Bunun üzerine karşılıklı açıklamalarla iki ülke arasındaki diplomatik kriz, her geçen gün büyüdü.,

Yaptırımın ardından İsrail'in suçlamaları sonrasında İspanya, Tel Aviv Büyükelçisini istişare için Madrid'e geri çekti.

İsrail ise İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma kararı almasıyla birlikte Madrid Büyükelçisini geri çağırırken, halen İspanya'da maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

Ayrıca bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı engellenmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez, Rusya'nın olduğu gibi İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesini istemişti.

İspanya devlet televizyonu RTVE de yönetim kurulunu toplayıp, "İsrail'in çıkarılmaması halinde gelecek yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmama ve bu yarışmayı canlı olarak yayınlamama" kararı almıştı.