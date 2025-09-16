İsrail hiçbir yerde istenmiyor! İspanya'dan somut Eurovision adımı

İspanya’nın ulusal yayıncısı RTVE, İsrail’in katılması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmama kararı aldı.

İspanya, İsrail’in katılımına izin verilmesi halinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot etme kararı alan ülkeler arasına katıldı.

İspanyol devlet radyo ve televizyon kurumu RTVE’nin yönetim kurulu, söz konusu kararı 10 kabul, 4 ret ve 1 çekimser oyla kabul etti.

Yayıncı kuruluş ayrıca yaptığı açıklamada, bu kararın Eurovision şarkı yarışmasına gidecek temsilciyi belirlemek için gerçekleştirilen Benidorm Fest 2026’ya ilişkin planları değiştirmeyeceğini duyurdu.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ RUSYA'YI ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, geçtiğimiz hafta konuya ilişkin endişelerini dile getirmiş ve İspanya’nın Eurovision’dan çekilmesi gerektiğini açıklamıştı. Mayıs ayında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de 2022’de Ukrayna’yı işgalinden sonra Rusya’ya uygulanan yasağa değinerek, İsrail’in yarışmadan ihraç edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

EUROVİSİON'A EN FAZLA FİNANSAL KATKI SAĞLAYAN İLK BEŞ ÜLKEDEN BİRİ

Eurovision şarkı yarışmasına ilk kez 1961’de katılan İspanya, o tarihten bu yana her yıl yarışmada yer alarak hiç çekilmeyen en uzun süreli katılımcı ülke unvanını elinde bulunduruyor. İspanya ayrıca, Eurovision’a en fazla finansal katkı sağlayan ilk beş ülke arasında yer alıyor.

BİRÇOK ÜLKE EUROVİSİON'U BOYKOT KARARI ALDI

Daha önce Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda’nın ulusal yayıncıları da İsrail’in katılımı halinde Eurovision’da yer almayacaklarını duyurmuştu.