İsrail’in ‘Erdoğan’ adını verdiği helikopter ihalesi! İptal edilen projeler (15 Mayıs 2004) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE

🔴BİR ZAMANLAR TÜRKİYE — Türkiye gazetesi, 55 yıl boyunca milli değerlerin savunucusu oldu. Özellikle bilim, teknoloji ve savunma sanayiindeki gelişmeleri sıkı takip etti.

Yakın tarihe ibret levhaları olarak geçen bu gelişmeler, bugün TEKNOFEST coşkusunun yaşandığı bir dönemde çok daha büyük anlam taşıyor.

Türkiye’nin savunma sanayiinde kendi gücüne yönelişinin ve milli imkanlarla üretim hedefinin tarihi belgesi niteliğinde duruyor.

Milli savunma ve askeri teknoloji konusundaki her kritik adımı sayfalarına taşıyan gazetemiz, yabancı sermaye tarafından alınıp yıllarca sonuçlandırılamayan projelerin nasıl rafa kaldırıldığını da tarihe bir not olarak düştü.

15 Mayıs 2004 tarihli Türkiye gazetesi haberinde bu ilginç detay şöyle aktarıldı:

SALDIRI HELİKOPTERİ İHALESİ İPTAL EDİLDİ

Uzun süredir sonuçlandırılamayan modern tank, taarruz taktik keşif helikopteri ve insansız hava araçları projelerinin mevcut ihaleleri iptal edildi.

Savunma Sanayii 2004 Yılı İcra Komitesi toplantısından, tank ve helikopter ihalelerinin iptali kararı çıktı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar'ın katıldığı toplantı dün gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, mevcut modellerle uzun süredir sonuçlandırılamayan modern tank, taarruz taktik keşif helikopteri ve insansız hava araçları projelerinin mevcut ihalelerinin iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

MİLLİ İMKANLAR ÖNDE

Uzun süredir sürüncemede kalan ve aralarında İsrail'in geliştirip adına "Erdoğan" adını verdiği helikopterin ihalesi de iptal edilmiş oldu.

İptal edilen ihalelere ilişkin olarak yapılan açıklamada, söz konusu projeler için millî imkânların azami kullanımının amaçlandığı belirtildi. Millî imkânların azami kullanımı ile yurt içi üretimi ve özgün tasarımı esas alan yeni tedarik modellerinin oluşturulmasına ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının bu modeller çerçevesinde karşılanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu çalışmalarda yerli-yabancı ortak girişimleri, yurt içi firmalarımızın daha etkin olabilmelerini sağlayacak imkânların hazırlanmasına karar verilmiştir” denildi.

Bu faaliyetleri yürütmek üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yetkilendirildiği kaydedildi. Özellikle helikopter ihalesi için çok sayıda uluslararası firma yarışıyordu.