Haberler > Gündem > İhlas Vakfı TEKNOFEST finalinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İhlas Vakfı “MediCode” ekibinin geliştirdiği dijital sağlık yazılımı KızılAI, kan nakli süreçlerini güvenli ve hızlı hale getiriyor. Sistem, klinik verileri analiz ederek kişiye özel transfüzyon önerileri sunuyor.

İhlas Vakfı “MediCode” öğrenci ekibi geliştirdikleri “KızılAI” isimli dijital bir sağlık yazılımı ile TEKNOFEST İstanbul finalinde yarışmaya hak kazandı. 

Altı öğrencinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan projeyle sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar giderilmesi hedefleniyor.

KızılAI’ın, hastanelerde kan nakli süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirilen dijital bir sağlık yazılım sistemi olduğu ifade edildi. Yazılım, hastaların güvenliğini artırmak ve kan birleşenlerinin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla tasarlandı.

"KARAR SÜRECİ HIZLANIYOR, HATA RİSKİ AZALIYOR"

KızılAI sistemine hastanın laboratuvar değerleri ve temel klinik bilgileri giriliyor. Yazılım, bu verileri güncel transfüzyon rehberleriyle karşılaştırıyor. Eğer eksik bilgi varsa kullanıcıya uyarı veriyor. Sonrasında “transfüzyon gerekli, gereksiz ya da ek test gerekiyor” şeklinde kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.

Bu sayede karar süreci hızlanıyor, hata riski azalıyor.

