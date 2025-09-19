Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emlak > Bizim Evler'den yapay zekâyla 2. reklam filmi

Bizim Evler’den yapay zekâyla 2. reklam filmi

İhlas Holding İnşaat Grubu, binlerce aileyi ev sahibi yaptığı Ispartakule bölgesindeki Bizim Evler markalı projeleri için yeni bir reklam filmi hazırlattı.

Şubat ayında yayınlanan ve gayrimenkul sektöründe ilk olma özelliği taşıyan yapay zekâ destekli reklam filmiyle ses getiren marka, şimdi ikinci filmle bu yenilikçi yaklaşımı sürdürüyor.

48 AYLIK VADE KAMPANYASI

Bizim Evler için yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan her iki reklam filminde de Fikirevim Reklam Ajansının imzası bulunuyor. Senaryodan müziğe, görsellerden metinlere kadar bütün aşamalarda yapay zekâ teknolojisiyle üretilen yeni reklam filminde, teslime hazır Bizim Evler 10 ve yapımı süren Bizim Evler 11 Projesi’ndeki 48 aylık vade kampanyası anlatılıyor.

Hazırlanan yeni reklam filminde, Bizim Evler Projeleriyle özlenen mahalle kültürü ve komşuluk değerlerinin yeniden hayat bulduğu mesajı veriliyor. 

