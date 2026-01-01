Muğla, son dakika bir depremle sallandı. Fethiye ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Fethiye ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 16.33'te 3,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Fethiye ilçesi olan 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin yaklaşık 24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Fethiye ilçesi merkezli korkutan deprem, ilçe merkezi ve çevresinde hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak rapor etti.

