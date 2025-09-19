Cebimizde bile İsrail casusu var! Teknolojiyle işgal tehdidi
Siber güvenlik uzmanları, soykırımcı Netanyahu’nun “Elinizdeki cep telefonları İsrail’in” çıkışını değerlendirdi. Uzmanlar Gazze kasabının, sözleriyle devletlere “Sizin yatak odanızdayız” mesajı verdiğini ifade ederek yerli yazılımların önemini vurguladılar...
ÖMER TEMÜR - İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’li meclis üyelerine yönelik “O ellerinizde tuttuğunuz cep telefonları İsrail’in bir parçası” sözleri dünyanın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Siber güvenlik uzmanları, Netanyahu’nun devletlere “Sizin yatak odanızdayız” mesajı verdiğini düşünüyor.
Bunlardan biri olan Ersin Çahmutoğlu “Apple ve Samsung gibi şirketlere ait cep telefonlarının çip, yazılım ve sensör gibi kritik bileşenlerinin bir kısmının İsrail’de üretildiğini unutmayalım. Küresel çip üreticileri Nvidia ve Intel’in İsrail’deki milyar dolarlık yatırımları da burada. Facebook, Instagram ve Google gibi sosyal medya platformlarının ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının İsrail’e veri aktarması, WhatsApp yazışmalarının, paylaşımların ve kişi bilgilerinin İsrail istihbaratıyla paylaşıldığı pek çok kez ortaya çıkmıştı. İsrail menşeli şirketlerin ürettiği gelişmiş seviyedeki casus yazılımlar sadece İsrail’de değil, Avrupa’da ve ABD’de de şirketler kurarak siber silahlar üretiyorlar” dedi.
"İSRAİL MENŞELİ YAZILIMLAR DAHA UCUZ"
Adını açıklanmasını istemeyen başka bir siber güvenlik uzmanı da İsrail’in lobi faaliyetleri ile birçok ülkeye satış yaptığını belirterek şu bilgileri verdi:
İsrail’de orduya bağlı Birim 8200 adında bir ekip var. İsrail’de askerlik görevini yapanlar bu birimin koordinasyonunda bir araya gelip yazılım ve siber güvenlik konusunda proje üretiyorlar. Buradan çıkan core teknolojiler ürün hâline getirilerek ABD’deki destekçilerinden yatırım yapmaları isteniyor. Sonra bu ürünleri lobi faaliyetleri ile ABD’deki kendi kontrollerindeki uluslararası firmalara satılıyorlar. Ardından o kurumlar referans gösterilerek diğer ülkelere satılıyor.
Devletlerin yatak odalarına kadar girip ihtiyaç olduğunda bunu kullanmak için yapıyorlar. Zamanı geldiğinde Hizbullah olayında olduğu gibi düğmeye basıp cihazları patlatıyorlar.
Biz zararlı yazılımları tespit eden yerli bir yazılım geliştirdik. 5 yılda 35 ülkeye ihraç ettik. Ancak Türkiye’de kamu kurumlarına satamadık. Çünkü İsrail menşeli yazılımlar daha ucuz. Kamu olaya fiyat odaklı baktığı için onları tercih ediyor. Hatta geçen ay ilginç bir olay yaşandı. Sadece Türkiye’yi hedef alana zararlı bir yazılım tespit ettik. FBI bizden bilgi talep etti. Biz bu raporu kamu kurumlarıyla da paylaştık ama aksiyon alınmadı.