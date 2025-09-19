Cebimizde bile İsrail casusu var! Teknolojiyle işgal tehdidi

ÖMER TEMÜR - İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’li meclis üyelerine yönelik “O ellerinizde tuttuğunuz cep telefonları İsrail’in bir parçası” sözleri dünyanın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Siber güvenlik uzmanları, Netanyahu’nun devletlere “Sizin yatak odanızdayız” mesajı verdiğini düşünüyor.

Bunlardan biri olan Ersin Çahmutoğlu “Apple ve Samsung gibi şirketlere ait cep telefonlarının çip, yazılım ve sensör gibi kritik bileşenlerinin bir kısmının İsrail’de üretildiğini unutmayalım. Küresel çip üreticileri Nvidia ve Intel’in İsrail’deki milyar dolarlık yatırımları da burada. Facebook, Instagram ve Google gibi sosyal medya platformlarının ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının İsrail’e veri aktarması, WhatsApp yazışmalarının, paylaşımların ve kişi bilgilerinin İsrail istihbaratıyla paylaşıldığı pek çok kez ortaya çıkmıştı. İsrail menşeli şirketlerin ürettiği gelişmiş seviyedeki casus yazılımlar sadece İsrail’de değil, Avrupa’da ve ABD’de de şirketler kurarak siber silahlar üretiyorlar” dedi.

"İSRAİL MENŞELİ YAZILIMLAR DAHA UCUZ"

Adını açıklanmasını istemeyen başka bir siber güvenlik uzmanı da İsrail’in lobi faaliyetleri ile birçok ülkeye satış yaptığını belirterek şu bilgileri verdi: