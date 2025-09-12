Samsung s26 ultra ne zaman çıkacak? Özelikleri ve fiyatı merak ediliyor...

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 en çok merak edilenlerden oldu. Pro, Edge ve Ultra modellerinin özellikleri araştırılıyor. İnternette Samsung, Galaxy S26 serisi ne zaman çıkacak, Samsung, Galaxy S26 özellikleri neler? diye aranıyor. İşte Samsung'un son modeli ile ilgili ortaya çıkan bilgiler...

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Basına sızan ilk bilgiler arasında Galaxy S26 Ultra'nın 12 MP çözünürlüklü (10 MP’e kırpılmış) 3x telefoto kamerası olacağı yer aldı. Kameranın sensör boyutu da 1/3.94 inç, piksel büyüklüğü ise 1.0µm olacağı tahmin ediliyor. Bu özelliği ile düşük ışıkta bile daha net ve kaliteli fotoğraf çekebilme özelliği barındırıyor. Ana kamerada 200 MP geniş açı ve 50 MP ultra geniş açının korunacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung Galaxy S26 Ultra lansmanının 2026’nın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA NE KADAR, KAÇ PARA?

Samsung Galaxy S26 Ultra modellerinin fiyatları henüz kesinleşmiş değil. Ama önceki modellerden biraz daha pahalı olması bekleniyor.