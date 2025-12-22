Bugün kar yağacak mı sorusu gündeme geldi. Özellikle Ankara'da bugün kar yağıp yağmayacağı Meteoroloji verilerinde kontrol edilirken MGM'nin son tahminleriyle birlikte yeni haftaya dair hava durumu belli oldu. Yağışlar yurt genelinde etkili olurken İstanbul ve Ankara'ya ilk karın düşeceği tarih netleşiyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporu yağışlı havalara işaret ediyor. İç kesimlerde kar beklentisi öne çıkarken, özellikle İstanbul ve Ankara için “ilk kar ne zaman?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre 22 Aralık Pazartesi günü yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak birçok bölgede yağış etkili olacak. Marmara, Ege ve Karadeniz’de yerel sağanaklar beklenirken, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali öne çıkıyor. Bugün Ankara'da ise kar yağışı beklenmiyor. Öte yandan başkentte sabah saatlerinden itibaren yağmurlu hava etkili olacak.

22 Aralık hava durumu

Kayseri, Yozgat ve Çankırı’nın yüksek bölgelerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, büyükşehir merkezlerinde bugün için kuvvetli kar yağışı öngörülmüyor. Uzmanlar, yağışların yer yer etkili olabileceğini belirterek özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve sis riskine karşı uyarıyor.

Bugün kar yağacak mı?

İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar 22-26 Aralık tarihleri arasında 10-13 derece aralığında seyredecek. Bu nedenle kısa vadede kent genelinde kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada İstanbul’da yıl sonuna kadar kar yağışı öngörülmediğini, kar ihtimalinin 2026 yılında artabileceğini ifade etti. Öte yandan Hava Forum Aralık ayının son günlerinde İstanbul’da yoğun kar yağışı görülebileceğini ifade etti.

İstanbul 5 günlük hava tahmini

ANKARA'YA İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ankara’da hafta boyunca hava çoğunlukla bulutlu ve sisli olacak. Sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi beklenirken, 23 Aralık Salı gününden itibaren çevre ilçelerde karla karışık yağmur ve hafif kar ihtimali öne çıkıyor.

Uzman değerlendirmelerine göre başkentte şehir merkezini beyaza bürüyecek ilk etkili kar yağışının ocak ayında görülmesi bekleniyor. Ankara’da daha kuvvetli kar yağışlarının ise Aralık ayının son günleriyle birlikte etkisini artırabileceği tahmin ediliyor.

Ankara 5 günlük hava tahmini

