Karşıyaka Spor Kulübü’nün eski antrenörlerinden Emre Araşlıklar’ın vefat haberi spor ve eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Araşlıklar için düzenlenecek anma töreni ve cenaze programına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Türk spor camiası, Karşıyaka Yelken Şubesi’nde uzun yıllar görev yapmış ve birçok sporcunun yetişmesinde emeği bulunan bir ismin kaybıyla sarsıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Emre Araşlıklar’ın vefatı, başta Karşıyaka camiası olmak üzere spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

EMRE ARAŞLIKLAR NEDEN ÖLDÜ?

Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Emre Araşlıklar’ın vefatına ilişkin ölüm nedeni paylaşılmadı. Kulüp, yayımladığı taziye mesajında Araşlıklar’ın genç yaşta hayatını kaybettiğini duyururken, sağlık durumu ya da vefata yol açan sebeplere dair herhangi bir detaya yer vermedi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, Emre Araşlıklar’ın uzun yıllar boyunca kulübe hizmet ettiği, özellikle yelken branşında birçok sporcunun yetişmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Araşlıklar'ın cenazesi, 21 Aralık saat 14.30'da Yelken Kulüp Binası'nda düzenlenen anma törenin ardından Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazıyla Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

