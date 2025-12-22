İzmirli Özgörkey Ailesi’ne mensup, iş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni ve Özlem Özgörkey Adalı'nın kızı Leyla Mizrahi'nin genç yaşta hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırdı.. Savcılık Leyla Mizrahi'nin ölüm nedeni hakkında açıklama yaptı. Öte yandan hasta olup olmadığı merak edildi. Peki, Leyla Mizrahi kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

İzmirli Özgörkey Ailesi’ne mensup olan Leyla Mizrahi, hafta sonu İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Genç yaşta gelen ölümün ardından başlatılan soruşturmada savcılık, Mizrahi’nin hayatını kaybetme nedenine ilişkin açıklamada bulundu.

LEYLA MİZRAHİ NEDEN ÖLDÜ?

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, yapılan ilk incelemeler ve adli değerlendirmeler sonucunda Leyla Mizrahi’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı. Herhangi bir dış müdahale ya da şüpheli duruma rastlanmadığı bildirildi.

Mizrahi’nin cumartesi sabahı İstanbul’daki evinde hayatını kaybettiği ölüm haberinin ardından ailesi ve yakın çevresinin Maslak’taki hastaneye akın ettiği öğrenildi. Savcılığın açıklamasıyla birlikte dosyada adli sürecin tamamlandığı ifade edildi.

LEYLA MİZRAHİ HASTALIĞI NEYDİ?

32 yaşında hayatını kaybeden Leyla Mizrahi’nin bilinen veya kamuoyuna yansımış kronik bir hastalığı bulunmadığı ifade edildi.

LEYLA MİZRAHİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Leyla Mizrahi, İzmir’in tanınmış ailelerinden Özgörkey Ailesi'nin bir üyesidir. Annesi Özlem Özgörkey Adalı'dır. Aynı zamanda iş insanı Cemal Özgörkey’in yeğenidir.

2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenen Leyla Mizrahi, yaklaşık beş ay önce anne olmuştu. 32 yaşında hayatını kaybeden Mizrahi’nin vefatı, sosyete ve iş dünyasında derin üzüntüye neden oldu.

CENAZESİ BUGÜN

Leyla Mizrahi'nin cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğlen namazını müteakip Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecektir.

