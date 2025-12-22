2 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Az önce deprem mi oldu? sorusu gündemde. Deprem kuşağında yer alan ve fay hatlarının bulunduğu Türkiye'de sık sık deprem oluyor. Bu kapsam deprem bölgesinde yer alan vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sık sık inceliyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre büyük ölçekte bir deprem gerçekleşmedi. 08.40'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.0 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği ise 7.0 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise yine aynı saatte Balıkesir-Bayırlı'da 1.2 büyülüğünde deprem olduğunu açıkladı. Derinliğinin ise 1.2 olduğunu belirtti.

