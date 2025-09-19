Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ihraç yolunda! Altı disiplin kararı daha...

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ihraç yolunda! Altı disiplin kararı daha...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ihraç yolunda! Altı disiplin kararı daha...
CHP, Kılıçdaroğlu, Disiplin, Muhalefet, Yerel Seçimler, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de kurultay sonrası başlayan iç tartışmalar sürerken, parti yönetimi muhalefete yakın isimleri disipline sevk etti. Aralarında eski ilçe başkanları ve aday adaylarının da bulunduğu 6 isim Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderildi.

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP’de kurultay ve yolsuzluk tartışmaları devam ederken parti içi muhalefete yönelik disiplin sevkleri de sürüyor. Eski milletvekili Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin’in ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen altı isim tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İŞTE O İSİMLER

Disipline sevk edilen isimler; 2024 yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Yavuz ile Gürsel Tekin ile toplantı yapan Başakşehir Eski İlçe Başkanı Deniz Bakır, Büyükçekmece Eski İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, Çatalca Eski İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve Ümraniye Eski İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya oldu.

İstanbul Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik, Parti Disiplin Kuruluna sevk edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı TEKNOFEST finalinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İhlas Vakfı TEKNOFEST finalinde - Gündemİhlas Vakfı TEKNOFEST finalindeOsmaniye'de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı  - GündemOsmaniye'de deprem oldu! Kadirli ilçesi 3.8 ile sallandı İlk milli helikopter müjdesi gündemde (11 Haziran 1997) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE - Gündemİlk milli helikopter müjdesi gündemde (11 Haziran 1997) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYEAntalya ve Muğla’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor - GündemAlevlerle mücadele sürüyorİçişleri Bakanlığı'ndan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu - GündemMabel Matiz hakkında suç duyurusuSelçuk Bayraktar’dan Türkiye Gazetesi ve Türkiye Today’e TEKNOFEST ziyareti! Savunma arşivi seçkisini alkışlattı - GündemTürkiye ve Türkiye Today’e TEKNOFEST ziyareti
Sonraki Haber Yükleniyor...