Kontrolden çıkan araç Esenler’i felç etti: 5 kişi yola savruldu, ambulanslar peş peşe geldi

Kaza, saat 01.30 civarında Esenler’de, TEM Bağlantı Yolu Edirne yönünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Araç önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak durdu.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yola savrularak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobile, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Ekipler, kısa sürede alev topuna dönen otomobili söndürdü. Polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yola savrulan yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YOL TEMİZLENDİ TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangında hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.