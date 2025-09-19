Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kontrolden çıkan araç Esenler’i felç etti: 5 kişi yola savruldu, ambulanslar peş peşe geldi

Kontrolden çıkan araç Esenler’i felç etti: 5 kişi yola savruldu, ambulanslar peş peşe geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kontrolden çıkan araç Esenler’i felç etti: 5 kişi yola savruldu, ambulanslar peş peşe geldi
Kaza, Esenler, TEM, Çarpışma, Yaralanma, Kurtarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenler'de seyir halindeki araç kontrolden çıktı. Takla atarak durabilen aracın içindeki 5 kişi yola savruldu. Trafiği saatlerce kapatan kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 01.30 civarında Esenler’de, TEM Bağlantı Yolu Edirne yönünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Araç önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak durdu.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yola savrularak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobile, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç Esenler’i felç etti: 5 kişi yola savruldu, ambulanslar peş peşe geldi - 1. Resim

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Ekipler, kısa sürede alev topuna dönen otomobili söndürdü. Polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yola savrulan yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç Esenler’i felç etti: 5 kişi yola savruldu, ambulanslar peş peşe geldi - 2. Resim

YOL TEMİZLENDİ TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangında hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD, Gazze'de barışı yine rafa kaldırdı, dünya ayağa kalktı! "Affedin bizi Filistinli kardeşlerimiz"Adana'da komşu dehşeti! Baba öldü, 14 yaşındaki kızı yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da komşu dehşeti! Baba öldü, 14 yaşındaki kızı yaralandı - 3. SayfaAdana'da komşu dehşeti! Baba öldü, 14 yaşındaki kızı...Gaziantep'te akrabalar arasında kanlı hesaplaşma: 3 kişi can verdi! - 3. SayfaAkrabalar arasında kanlı hesaplaşma!Kayseri'de iş insanı Ahmet Biricik ofisinde ölü bulundu - 3. Sayfaİş insanı Ahmet Biricik ofisinde ölü bulunduMuğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı... Yarısından fazlası çocuk! - 3. SayfaMuğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandıAkılalmaz kaza! Merdivenlerde asılı kaldı - 3. SayfaAkılalmaz kaza! Merdivenlerde asılı kaldıKazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis 8 kişi yaralandı - 3. SayfaKazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...