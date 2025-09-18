Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'te akrabalar arasında kanlı hesaplaşma: 3 kişi can verdi!

Gaziantep'te akrabalar arasında kanlı hesaplaşma: 3 kişi can verdi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te akrabalar arasında kanlı hesaplaşma: 3 kişi can verdi!
Türkiye, Gaziantep, Oğuzeli, Akraba Kavgası, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü. Jandarma, olay sonrası kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Tınazdere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda, Doğan Karakurt (41), Vahap Alparslan (21) ile Hakan Alparslan (21) yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Doğan Karakurt ve Vahap Alparslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Hakan Alparslan da kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olay sonrası kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Rusya birkaç kez hava sahalarını ihlal etmişti! ABD'den Polonya'ya 780 milyon dolarlık Javelin füzesi satışıVitor Pereira, 3 yıllık mukaveleye imza attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayseri'de iş insanı Ahmet Biricik ofisinde ölü bulundu - 3. Sayfaİş insanı Ahmet Biricik ofisinde ölü bulunduMuğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı... Yarısından fazlası çocuk! - 3. SayfaMuğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandıAkılalmaz kaza! Merdivenlerde asılı kaldı - 3. SayfaAkılalmaz kaza! Merdivenlerde asılı kaldıKazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis 8 kişi yaralandı - 3. SayfaKazaya müdahale eden polis aracına otomobil çarptı!3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama var... Günlük kazançları 24 milyon TL! - 3. SayfaGünlük kazançları 24 milyon TL!Köylüler çaresiz gözlerine uyku girmiyor! Evleri ikiye bölündü! - 3. SayfaKöylüler çaresiz, gözlerine uyku girmiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...