Gaziantep'te 7 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı adliye yönünde, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3'ü servis aracı toplam 7 araç kazaya karıştı.

20 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Zincirleme kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 20 yaralıya müdahale etti.

Yaralılardan bazıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.