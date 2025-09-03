Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'te 7 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Gaziantep'te 7 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep, Trafik Kazası, Yaralanma, Şehitkamil, Servis, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te 3'ü işçi servisi olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda, 20 kişi hafif yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı adliye yönünde, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3'ü servis aracı toplam 7 araç kazaya karıştı.

Gaziantep'te 7 araç birbirine girdi! Yaralılar var - 1. Resim

20 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Zincirleme kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 20 yaralıya müdahale etti.

Yaralılardan bazıları tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Bonservis bedeli belli olduGürcistan milli takım kadrosunda kimler var? Gürcistan millî futbol takımı gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Torununa şiddet uygulayan babaanne gözaltında! - 3. SayfaTorununu döven babaanne ile ilgili yeni gelişme!Günlerdir kayıptı! 14 yaşındaki Yunus'tan acı haber geldi  - 3. SayfaGünlerdir kayıptı, acı haberi geldiYük boşalttığı sırada devrildi! Kamyon sürücüsünü kurtarmaya arkadaşlarının çabası yetmedi - 3. SayfaFeci ölüm! Arkadaşlarının çabası yetmediŞanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaŞanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar varBoşanmak için ayrı nafaka için ayrı dava! Yasa tasarısı Meclis'in açılmasını bekliyor - 3. SayfaYasa tasarısı Meclis'in açılmasını bekliyor!İzmir'de 82 düzensiz göçmen yakalandı, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı - 3. Sayfa82 düzensiz göçmen yakalandı, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...