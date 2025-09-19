Casuslara özel mesajlaşma ağı! "Sessiz Kurye" uygulaması kuruldu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, terörizm ve ülkeye yönelik düşmanca faaliyetler hakkında bilgi vermek isteyenlerin artık bu casusluk platformu üzerinden MI6 ile iletişim kurabileceği belirtildi. Platformun kullanımına dair detaylar, MI6’nın YouTube hesabında yayımlanan bir videoda paylaşılıyor.

MI6, platformu kullanmak isteyen potansiyel muhbirlere özel bir internet tarayıcısı indirme, güvenilir bir VPN kullanma ve kendi adlarına olmayan bir telefon üzerinden işlem yapma tavsiyesi verdi.

Servisin başkanı Sir Richard Moore’un, Sessiz Kurye’yi bugün İstanbul’da tanıtacağı aktarılırken, MI6’nın yeni ajan bulmak ve İngiltere’nin güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadele kapsamında dark web ortamında resmen yer aldığını açıkladı.

Benzer bir platforma ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) da sahip olduğu ve İngiltere ile ABD arasında güvenli iletişim için Google ile ortaklık kurulduğu hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, “Dünya değişirken karşı karşıya olduğumuz tehditler de çeşitleniyor. İngiltere’nin hasımlarının bir adım önünde olduğundan emin olmalıyız. Artık istihbarat teşkilatlarımızın çabalarını son teknolojiyle destekliyoruz. Böylece MI6, Rusya ve dünyanın dört bir yanında yeni casuslar bulabilecek” ifadelerini kullandı.