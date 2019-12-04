Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Londra'da daha önceden düzenleyeceği açıklanan basın toplantısını iptal etti. İptalin, liderlerin Trump hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.