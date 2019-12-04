ABD Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Londra'da daha önceden düzenleyeceği açıklanan basın toplantısını iptal etti. İptalin, liderlerin Trump hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.