ABD Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Londra'da daha önceden düzenleyeceği açıklanan basın toplantısını iptal etti. İptalin, liderlerin Trump hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.
Trump'tan son dakika iptali
04.12.2019 - 18:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, liderlerin hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirilmesi daha önce planlanan basın toplantısını iptal etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trump,
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