Kremlin Sarayı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İki lider, telefon görüşmesinde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele aldı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel'in, Rus lider Putin daveti üzerine gelişmeleri ele almak için 11 Ocak'ta Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. İki liderin görüşmede Suriye, Libya ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacağı da bildirildi.
Merkel ve Putin, Orta Doğu'yu görüştü
06.01.2020 - 14:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : angela merkel,vladimir putin,
673439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/673439.aspx
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