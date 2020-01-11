Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam yeminleri eden ve Süleymani'nin cenazesinde gözyaşı döken İran Dini Lideri Hamaney'e bir darbe de sosyal medya platformu Twitter'dan geldi. Site yönetimi Hamaney'in hesabını askıya aldı. Twitter, "hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiği" gerekçesiyle Hamaney'in hesabını geçici olarak askıya aldı. Sosyal medya devinden konuyla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Uçağın düşürülmesi büyük bir trajedi, affedilmez bir hata" açıklaması yapmıştı.