BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi.
Ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakereler 26 Şubat'ta başlayacak
06.02.2020 - 19:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : BM,Libya müzakereleri,
679729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/679729.aspx
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