Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin kuzey bölgelerinde son dönemlerde yaşanan suç olaylarındaki artış ülke gündemini meşgul ediyor. Gasp ve bıçaklı saldırıların sıklıkla yaşanması bölge halkında gerginliğe neden olurken İngiltere’deki suç haritası incelendiğinde kuzey bölgelerinde suç oranının daha fazla olması dikkat çekiyor.

İngiltere’de yapılan araştırmalarda ve 2019 Aralık ayında yayınlanan polis raporlarında, Londra’nın İngiltere ve Galler'in en tehlikeli bölgesi olduğu belirtildi. Elde edilen verilerde Londra dışındaki bazı bölgelerde hızlı bir şekilde artış yaşanan bıçaklama suçlarının özellikle Manchester, Slough, Liverpool ve Blackpool gibi kuzey şehirlerinde artış gösterdiği ortaya çıktı. İngiltere’nin kuzey bölgesi Lancashire'de rakamlar, bıçakla saldırı suçunun 2014'te 455 suçtan 2018'de 981'e yükseldiğini gösteriyor.

Raporlarda, suç oranlarının ekonomik sıkıntıların yaşandığı bölgelerde artış gösterdiği belirtildi. Resmi rakamlara göre İngiltere'deki en yoksul 10 mahalleden 8’i Blackpool'da yer alıyor.

Öte yandan, suç isleme oranlarının kadınlar arasında da yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre 2018 yılı bıçakla yaralama suçu işleyenlerin yüzde 15'i kadın.

Son 6 yıldır polis memurlarını gözlemleyen Liverpool Üniversitesinden Dr. Mike Rowe yaptığı açıklamada, "Kız çocukları ve genç kadınlar, polis tarafından durdurulmaları ve aranma olasılıkları düşük olduğu için silah taşımak için kullanılıyor. Erkek şüphelilere gösterilen dikkat, genç kadınların kasıtlı olarak işe alınmasına yol açabilir" dedi.

Geçtiğimiz yıl itibariyle İngiltere’nin kuzey şehirlerinde halkta büyük paniğe yol açan bıçaklama suçları gün geçtikçe artıyor. Özellikle kalabalık şehir bölgelerinde, alışveriş merkezi, toplu taşıma, işlek caddelerde herhangi bir saatte yapılan saldırılar toplum arasında bir güvensizlik ortamına yol açıyor.