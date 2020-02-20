Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Tiruppur bölgesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 48 yolcunun bulunduğu otobüse çarptı. Yerel saatle 03.30 sıralarında meydana gelen kazada 6’sı kadın 20 kişinin öldüğü belirtildi. Yaralananlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kazanın ardından tır şoförünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza sonucu Bengaluru-Ernakulam seferini yapan yolcu otobüsü ise hurdaya döndü.